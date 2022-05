El multimillonario Elon Musk nos ha dado la sorpresa del día, pues a través de un tweet ha anunciado la suspensión de la compra de Twitter debido a que en la red social al menos el 5 por ciento de las cuentas son falsas. Ante esto ha abierto un reporte para poder investigar a fondo esta situación.

De esta manera el magnate sudafricano suspende de manera provisional la compra de la red social, a la espera de que surjan más detalles sobre la proporción de cuentas falsas, que de ser cierto representan millones. Musk acudió a su perfil oficial en Twitter para declarar lo siguiente:

Obviamente, las declaraciones del hombre más rico del mundo iban a mover el mercado, por lo que la acción del grupo bajó un 20 por ciento en la bolsa de Wall Street. El precio por acción pasó de los 54.2 dólares desde el día de la compra a los 36 dólares.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022