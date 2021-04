Si de por si hay gente que no logra identificar a los memes y contenido falso, a veces es más difícil detectar cuando una gente hace bromas sobre todo cuando son sitios que se especializan en esos temas, pero al compartirlo no todos los usuarios lo detectan…es por eso que Facebook ahora les incluye etiquetas.

Toda página que aparezca en los feeds de noticias a los usuarios, para evitar que se mal entiendan los contenidos se les agregará dicha etiqueta. En concreto la etiqueta dirá “official público”, “página de fan” “página de sátiras”. Por ahora es una prueba que se está haciendo en Estados Unidos y que puede llegar de forma posterior a otros lugares.

Aunque la red social no explica los motivos detrás de estas etiquetas, puede ser que los reclamos de usuarios que no entienden a veces la forma de redactar de algunos editores, les ayude a dejar en claro el sentido de sus publicaciones o que tomen por cierto algo que no lo es. A veces es difícil determinar el contexto, cayendo en la desinformación aún si esa no es la intención de la nota.

Con información del twitter de Facebook