Facebook marca como spam noticias de fuentes legítimas

Ayer Facebook presentó un bug en donde varios enlaces a páginas oficiales que ayudan a dar a conocer información verificada acerca del Covid-19, fueron marcadas como Spam.

En mi caso me salió el aviso de que solo yo podría ver una nota acerca del correcto lavado de las manos publicada por la UNICEF, pero varias Fake news a su nombre aún siguen sin estar eliminadas.

Este fenómeno aún aparece por lo que en mi caso ante la notificación de que el contenido violaba las políticas de privacidad, marqué un reclamo y el caso ya ha sido “cerrado”.

We’re on this – this is a bug in an anti-spam system, unrelated to any changes in our content moderator workforce. We’re in the process of fixing and bringing all these posts back. More soon.

El Vicepresidente de Facebook, Guy Rosen aclaró que estaba trabajando para arreglar el problema lo más pronto posible… el cual es un bug encontrado en el sistema anti spam automático,y ya ha sido arreglado al devolver las publicaciones eliminadas hasta de otros temas.

We’ve restored all the posts that were incorrectly removed, which included posts on all topics – not just those related to COVID-19. This was an issue with an automated system that removes links to abusive websites, but incorrectly removed a lot of other posts too.

— Guy Rosen (@guyro) March 18, 2020