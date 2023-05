Meta ha actualizado sus condiciones y ha incorporado un nuevo gestor de publicidad, lo que te brinda la oportunidad de elegir los anuncios que deseas ver en Instagram y Facebook. Ahora tienes el control total sobre los anuncios que se te muestran en estas plataformas.

Gestiona los anuncios

Si utilizas Facebook y/o Instagram en tu dispositivo móvil, ambas aplicaciones propiedad de Meta, es posible que hayas notado recientemente un aviso sobre un cambio en las políticas.

Teniendo en cuenta las controversias pasadas de Facebook en relación con la privacidad, este cambio no debe tomarse a la ligera. Según afirma Meta, ahora se están adaptando por completo a la normativa europea.

En términos generales, esto no debería implicar un cambio significativo en la forma en que utilizas Instagram o Facebook, y es posible que inicialmente no notes nada diferente.

Los anuncios seguirán apareciendo en los mismos lugares, pero ahora se han agregado nuevas opciones para gestionar la publicidad que visualizamos, lo que nos permite ajustar nuestras preferencias fácilmente desde la configuración de las aplicaciones.

Nuevo centro de anuncios

Si aún no has recibido el aviso que se muestra en la imagen anterior, no te preocupes, ya que eventualmente lo recibirás. Técnicamente, estos cambios no se están implementando de manera generalizada en este momento.

Según lo confirmado por Meta, estas nuevas condiciones entrarán en vigor a partir del 5 de julio, en conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y sus modificaciones más recientes.

Con el objetivo de brindar un mayor control al usuario en relación con los anuncios, Meta ha introducido un nuevo gestor de anuncios que es probable que ya esté disponible para ti, incluso si no has recibido el aviso mencionado anteriormente. Este gestor debería encontrarse en el “Centro de Cuentas” de Facebook e Instagram, tanto en dispositivos Android como iOS.

Cómo acceder y modificarlos

Dentro de la sección “Configuración de la cuenta”, podemos acceder a las “Preferencias de anuncios”. Es en este lugar donde encontraremos diversas opciones que permiten ejercer un control real sobre los anuncios:

Actividad publicitaria reciente: En esta sección, se mostrarán nuevamente los anuncios con los que hemos interactuado recientemente, brindándonos la oportunidad de obtener información adicional sobre las marcas que están promocionando.

sobre las marcas que están promocionando. Anunciantes que has visto: Aquí se listarán los anunciantes que hemos visualizado, independientemente de si hemos interactuado con sus anuncios o no.

Temas de anuncios: Este apartado resulta especialmente interesante, ya que nos permite conocer las diferentes categorías temáticas de los anuncios y seleccionar la opción de reducir la aparición de anuncios relacionados con un tema específico.

y seleccionar la opción de reducir la aparición de anuncios relacionados con un tema específico. Configuración de anuncios: En esta sección, podemos ajustar qué tipo de datos queremos que se utilicen para mostrar anuncios personalizados, como la edad, el género, la ubicación y la actividad que realizamos en Facebook e Instagram, entre otros.

Es importante destacar que los anuncios seguirán apareciendo. Esto no cambiará, ya que la publicidad continúa siendo un elemento fundamental en la monetización de estas aplicaciones para Meta. No obstante, tener este control nos permitirá recibir anuncios con temáticas menos molestas, al menos en cierta medida.