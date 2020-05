Salas de Facebook Messenger disponibles a nivel mundial

Desde 2016 se rumoreaba que Facebook estaba preparando una alternativa para competir inicialmente contra Wechat, pero ahora se lanza como competencia directa de TikTok. Messenger ROOMS ya es oficial.

Si bien desde finales de marzo se presentó, no estaba disponible para todos los usuarios. Ahora finalmente está disponible en todo el mundo. Aprovechando el auge del uso de las apps de videoconferencia, Facebook no se quiere quedar sin una opción en sus redes, dado que no posee una en especial para grandes grupos.

Como sabemos, Facebook Messenger acepta hasta 50 personas, pero con Messenger Rooms planea llegar compartir este servicio con WhatsApp. La diferencia respecto a otras opciones es el hecho de no tener límites de tiempo, se puede invitar a quien se desee y enviar un enlace para iniciar la llamada.

Por supuesto, es necesario usar Facebook o la app de Messenger para poder usarlo, pero aún así se puede usar con personas que no tengan estas apps. En la red social se pueden usar tanto en el feed de noticias, grupos o eventos.

La persona que lanza la app puede escoger quien entra en el grupo o quien sale y bloquearlo para que nadie más participe.

Por su parte Google en la app Duo ahora acepta hasta 32 participantes en videochats, por lo que coincide con FaceTime en el número máximo de participantes.

Con información de Facebook