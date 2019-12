Aparentemente la compañía ya no quiere depender de Android.

Sabemos que Facebook está buscando expandirse en el terreno del hardware, tarea en la que ya se encuentra trabajando con dispositivos como Portal así como los Oculus VR. Sin embargo hay un detalle: estos equipos corren versiones modificadas de Android, y Facebook quiere cambiar esto con algo llamado “Facebook OS.”

Esto fue dado a conocer por el sitio The Information, y aseguran que Facebook trabaja en su propio sistema operativo para eliminar su dependencia a Android. Uno de los líderes de este proyecto es Mark Lucovsky, un ex empleado de Microsoft que fue co-autor de Windows NT.

Ficus Kirkpatrick, uno de los líderes de las divisiones de Realidad Aumentada y dispositivos de Realidad Virtual de Facebook, habló con The Verge sobre el rumor del sistema operativo de Facebook. El ejecutivo no admitió abiertamente que Facebook estuviera trabajando en el proyecto, pero sí dijo que la compañía se beneficiaría de no depender de Android.

En el reporte mencionan que Facebook seguiría los pasos de Apple, en el sentido de que quieren tener un control total sobre su ecosistema, tanto software y hardware, desde el diseño hasta los procesadores que impulsarían sus propios dispositivos y obviamente el sistema operativo que gobernaría todo.

Pero hay otro detalle: Facebook tiene una reputación no tan positiva cuando se trata de confiabilidad. Así, algunas personas no tendrían problema en comprar un equipo como un Oculus, pero la etiqueta “impulsado por Facebook OS” podría hacer dudar a varios.

De todas maneras la compañía de Mark Zuckerberg parece muy empeñada en su ambición de crear un ecosistema más complejo, por lo que sin duda escucharemos más noticias sobre esto.

Con información de Android Authority.