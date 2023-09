En las próximas semanas, Elon Musk celebrará su primer año al mando de X Corp, el nuevo nombre de Twitter después de su cambio de denominación oficial.

Decisiones cuestionables por parte de Musk

Durante estos primeros meses bajo la dirección de Musk, la plataforma ha estado en el centro de la controversia, ya que algunas de las decisiones tomadas por el anterior CEO no han logrado ganarse por completo a los usuarios.

En consecuencia, el Gobierno de EE. UU. ha optado por presentar una denuncia contra Elon Musk por el ambiente “caótico” que se ha desarrollado en la empresa.

Según informa el portal Ars Technica, una reciente investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha revelado “riesgos para la privacidad” como resultado de las drásticas modificaciones respaldadas por Musk.

En consecuencia, los abogados del Gobierno de EE. UU. han cuestionado la gestión del multimillonario, argumentando que este tenía la intención de deshacer el acuerdo de colaboración existente entre la FTC y su empresa desde mayo.

Parece ser que esto se debe a que el organismo gubernamental encontró información preocupante cuando Musk utilizó sus privilegios para, por ejemplo, solicitar acceso total a todos los datos de Twitter por parte de personal externo de la compañía.

Periodistas y amigos se vieron favorecidos

Al parecer, una de las principales personas beneficiadas fue Bari Weiss, una periodista con una sólida reputación en Estados Unidos debido a su trabajo en medios como The Wall Street Journal y The New York Times.

Según los informes, Musk personalmente asumió “la responsabilidad de supervisar el programa de privacidad y seguridad de la información,” una posición que utilizó para solicitar y otorgar permisos a individuos externos a la plataforma.

Entre estos beneficiarios se encontraba Weiss, quien obtuvo acceso a una computadora de la empresa con una cuenta interna que, de hecho, tenía privilegios más elevados que los de un empleado promedio de Twitter.

Una situación semejante ocurrió con respecto a un asistente ejecutivo. De acuerdo con testimonios de ex empleados de Twitter que dieron cuenta de diversos incidentes preocupantes relacionados con Elon Musk, este solicitó que se otorgaran permisos especiales a su asistente personal.

Además, el propio Musk expresó que cualquier persona que se interpusiera en ese proceso debía “ser despedida”, lo que puso a los empleados de Twitter en una situación crítica.

De cualquier manera, Elon Musk se encuentra en medio de una nueva controversia apenas unos días después de afirmar que no dudaría en presentar demandas contra quienes fuera necesario.