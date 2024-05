Grok AI en X ahora te resume las noticias en tu feed

La inteligencia artificial ha desembarcado en X, la antigua Twitter, y lo hace de la mano de Grok, el chatbot creado por Elon Musk.

Esta plataforma busca integrar este chatbot en la experiencia del usuario, ofreciendo resúmenes personalizados de las noticias y tendencias que más te interesan.

Exclusivamente para suscriptores premium, X presenta una nueva función que utiliza Grok para generar resúmenes de las publicaciones y tendencias que aparecen en la pestaña “Para ti”. Esta función te permite ahorrar tiempo y estar al día con la información relevante sin necesidad de leer cada publicación completa.

A medida que te desplazas por tu feed personalizado, verás un resumen de cada publicación en la parte superior. Estos resúmenes te ofrecen una descripción general del tema para que decidas si quieres leer la publicación completa.

👀 Now available: Stories on X, powered by Grok AI 👀

See what the world is talking about with Stories on X, curated by @grok. now available for Premium subscribers in the Explore tab!

web & iOS only for now– let us know your feedback pic.twitter.com/Iv6zk9WugU

— Engineering (@XEng) May 3, 2024