Grok de xAI estrena compañeros de IA animados para conversar

La plataforma de inteligencia artificial de xAI, Grok, acaba de sorprender a muchos con el lanzamiento de una función que promete cambiar la forma en que interactuamos con los asistentes virtuales.

Se trata de los “Compañeros IA”, una nueva característica en su aplicación para iOS que introduce avatares animados en 3D con los que se puede conversar de viva voz.

A diferencia de los chatbots tradicionales, estos compañeros no son solo texto en una pantalla.

Son personajes completamente animados en tres dimensiones que reaccionan y dialogan con el usuario a través del modo de voz de la aplicación. Esta apuesta por la inmersión visual y auditiva busca crear una conexión mucho más personal y dinámica.

Para su lanzamiento, Grok ha presentado a dos compañeros iniciales con personalidades muy distintas:

– Ani: Un personaje con una clara inspiración en el anime, caracterizada por tener una voz coqueta y susurrante que busca atraer a los fans de la cultura japonesa.

– Rudy: Un carismático panda rojo que puede expresar diferentes estados de ánimo. Incluso cuenta con un “Modo Rudy Malo” que se puede activar durante la conversación.

