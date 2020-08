Adolescente de 17 años, autor del hackeo de Twitter

Después de mucho investigar, el autor del hackeo y estafa más grande que ha sufrido Twitter hasta ahora, fue un adolescente de 17 años, originario de Tampa, Florida, el cual ha sido detenido como presunto responsable de hacerse pasar por empresas y personalidades, que en su nombre prometía duplicar la cantidad de bitcoins recibida.

El responsable es Graham Clark, quien ha sido encarcelado. Tendrá que responder por 30 delitos entre los más importantes: fraude organizado, fraude electrónico, robo de identidad y piratería electrónica.

This massive fraud was orchestrated right here in our own backyard, and we won’t stand for that.

Thanks to @USAO_NDCA @FBISanFrancisco @IRS_CI @fdlepio @SecretService (w/ help from @twitter) for investigating & identifying perpetrators so quickly. https://t.co/IQxAIwmrBu

