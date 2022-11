Desde los despidos y mucho antes de que se supiera de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, son varios los desarrolladores que se apresuraron a lanzar sus propias alternativas a la red social.

Mastodon es una plataforma descentralizada que ya estaba disponible desde hace varios años, pero no es hasta ahora que ha comenzado a tener un crecimiento acelerado. Sin embargo, ha salido una nueva alternativa, se trata de Hive, una red social que ofrece funciones similares a Twitter.

Hive se fundó en 2019 y actualmente es operado por TheHive Inc., cuenta con una aplicación para iOS y Android, no hay versión de escritorio, pero a falta de esto la red es bastante funcional.

Se puede registrar con una cuenta de Apple, Google o tu correo electrónico personal, es necesario elegir un usuario y la contraseña. Hive es considerada la red social del momento, se habla mucho de ella en Twitter, incluso la empresa presume de haber llegado al 1 millón de personas registradas en pocos días, y es probable que el número aumente en las próximas semanas.

La plataforma te ofrece varios feeds a elegir con diferentes temáticas, como Trending, For You, New, Music, Tech, Cars, entre otras. Son como los temas e intereses de Twitter, pero con un funcionamiento mucho más personalizado.

Esta aplicación puede filtrar las búsquedas por solo imágenes, texto o video. Se puede escribir texto, reenviar mensajes y comentar, así como compartir. La ventaja de Hive es la operación intuitiva, así como su interfaz, que es bastante atractiva.

Por el momento la plataforma solo está en inglés, pero se promete que se sumarán más idiomas próximamente. Si bien luce como una alternativa interesante no creo que pueda reemplazar a Twitter y quizás nunca lo haga, simplemente es una aplicación que seguramente tendrá un paso fugaz.