Instagram incluye sección informativa acerca del brote actual

Hace unos días Instagram dio a conocer la eliminación de filtros de Realidad Aumentada que tienen que ver con, el Covid-19. También será un espacio para dar a conocer información relacionada con este virus.

La idea es evitar las noticias falsas y proporcionar información confiable y útil. Aparecerá una sección en los países más afectados con enlaces que dirigen a la Organización Mundial de la Salud en la más reciente actualización.

