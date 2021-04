Los creadores de contenido suelen hacer de todo no solo para que los contenidos sean vistos sino también para que les den like a sus publicaciones en redes sociales. Facebook está consciente de que lo importante es la interacción y por eso es que está probando ocultarlos.

Desde marzo algunos usuarios de Instagram detectaron que ya no se veía el conteo de likes en sus posts. Eso es porque eran parte de una prueba, según confirmó el director de la misma. la prueba continua pero con un enfoque diferente.

So we’re testing a new option that lets you decide the experience that’s best for you – whether that’s choosing not to see like counts on anyone else’s posts, turning them off for your own posts, or keeping the original experience.

— Adam Mosseri ? (@mosseri) April 14, 2021