Instagram está en su lucha de captar nuevos usuarios, pero también busca retener a aquellos que ya hacen uso de la red social, sobre todo ahora que la competencia se ha vuelto más reacia siendo TikTok el que le puede quitar protagonismo.

Ante ello, la famosa red de Meta ha añadido una nueva e interesante función a su servicio, y es que ahora el límite de duración de las Stories parece haber llegado a su fin. Desde que se lanzaron las historias de Instagram, estas se dividen en segmentos de 15 segundos, sin embargo, este tope máximo ha sido cambiado con la nueva actualización, ya que ahora el tiempo que pueden durar las historias es de hasta 60 segundos.

Instagram is rolling out its longer stories feature

Videos of up to 60 seconds will no longer be broken up into segments

h/t @gyuval pic.twitter.com/coh8ZA4BQM

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 23, 2021