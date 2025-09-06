Instagram para iPad llega tras 15 años de espera, con pantalla dividida y pestaña Following

Instagram lanzó una versión optimizada de su aplicación para iPad el miércoles pasado, marcando un cambio importante tras casi 15 años desde el lanzamiento inicial de la plataforma.

A diferencia de la versión para iPhone, la app para iPad está diseñada específicamente para aprovechar las pantallas más grandes y mejorar la experiencia del usuario con nuevas funciones adaptadas para tabletas.

Enfoque en Reels como pantalla principal

Una de las modificaciones más notables de la app para iPad es la prioridad que se le da a los Reels, el formato de videos cortos en vertical que compite con TikTok y YouTube Shorts.

Al abrir la aplicación, el usuario aterriza directamente en un feed dedicado a Reels, reflejando así los hábitos actuales de consumo en pantallas grandes.

Esto implica que, a diferencia de la experiencia en iPhone, no se accede primero a las publicaciones de las cuentas seguidas, sino que la atención se centra en el contenido de video.

Nueva pestaña Following con filtros personalizados

Para poder ver las publicaciones tradicionales de amigos y cuentas seguidas, Instagram ha añadido una pestaña “Following” junto a la pestaña principal.

Esta sección cuenta con tres filtros que facilitan encontrar contenido relevante: “All” (muestra posts y Reels recomendados de las cuentas que se siguen), “Friends” (contenido de cuentas que siguen y son seguidos por el usuario) y “Latest” (publicaciones en orden cronológico inverso, opción ausente en la app móvil).

Esta función permite a los usuarios personalizar la forma en que consumen su feed social.

Diseño multitarea y aprovechamiento del espacio

La interfaz del iPad aprovecha la pantalla más grande con un diseño de múltiples columnas.

Por ejemplo, en la sección de mensajes directos (DM), la app muestra simultáneamente la bandeja de entrada y la conversación activa, facilitando la navegación y comunicación.

Además, al abrir la sección de comentarios en un post o Reel, esta aparece al lado del contenido, lo que permite interactuar sin perder visibilidad del video o imagen.

Aspectos que aún faltan y compatibilidad

Aunque la app introduce mejoras importantes, algunos usuarios han señalado que no incluye la función para reorganizar las fotos en cuadrícula de perfil, característica que sí está disponible en la app móvil.

Instagram para iPad requiere iPadOS 15.1 o superior y ya se puede descargar desde la App Store. Meta ha anunciado que próximamente lanzará un diseño similar para tablets Android.

Además, Instagram está probando el modo de Picture-in-Picture (PiP) nativo en iOS, que permitiría continuar viendo videos mientras se usan otras apps, función que ya emplean plataformas como YouTube y Netflix.

