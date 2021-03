Adamm Mosseri, el director de Instagram, ha dado a conocer que se encuentran trabajando en una versión de Instagram diseñada para menores de 13 años, tal vez para evitar que sigan usando la app cambiando su edad.

La app está todavía “en planes”, que abarcaría a niños y adolescentes en donde los padres tendrán control o transparencia de uso. Como se sabe, legalmente los menores de 13 años no deben usar la app.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road.

