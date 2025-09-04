¿Qué es el modo Picture-in-Picture que Instagram está implementando en Reels?

Instagram está probando una función que permite ver Reels en una ventana flotante, similar al modo Picture-in-Picture (PiP) que ya existe en plataformas como YouTube y TikTok.

Esta novedad busca facilitar la multitarea mientras se reproducen videos cortos en el teléfono, y está disponible únicamente para un grupo reducido de usuarios en fase de prueba.

¿En qué consiste Picture-in-Picture en Reels?

La nueva opción permite que los Reels sigan activos en una mini ventana flotante al cerrar la app de Instagram o cambiar de aplicación. Esto resulta útil para contestar chats, pedir un taxi o navegar en Internet sin perder el hilo del contenido que se estaba viendo.

Al recibir la función, aparecerá un mensaje que invita a probar Picture-in-Picture en Reels.

Si el modo está activo y se deseas desactivarlo, basta con tocar el menú de tres puntos cuando estás viendo algún Reel y deshabilitar el interruptor dedicado a Picture-in-Picture. Este paso pone el control en manos del usuario, permitiendo volver al modo tradicional cuando se prefiera.

Impacto en el consumo y en los creadores

Esta ventana flotante podría lograr que el tiempo de permanencia y la cantidad de contenido visto aumenten, beneficiando tanto a Instagram como a los creadores de Reels.

Al permitir que los usuarios sigan viendo Reels mientras usan otras apps, aumenta la probabilidad de que los clips más largos se visualicen completos o se retengan durante más tiempo.

Disponibilidad y futuras actualizaciones

Por ahora, Picture-in-Picture se encuentra en fase limitada. No hay fecha confirmada para que todos los usuarios accedan a la función, ya que Instagram suele lanzar novedades de este tipo de forma gradual.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, había anticipado que la llegada de PiP era cuestión de tiempo, respondiendo a inquietudes de la comunidad que pedían equiparar la experiencia con TikTok y YouTube.

La incorporación del modo PiP refuerza la apuesta de Instagram por los videos cortos y por ofrecer una experiencia más flexible y atractiva frente a otras redes sociales. Con más de dos mil millones de usuarios activos mensuales al cierre de 2024, la plataforma busca mantener y aumentar su relevancia ante la competencia.

Fuente: SMT