Una de las limitaciones que posee Instagram, es que para crear un contenido, es necesario hacerlo desde el smartphone, por lo que desde la versión web solo se puede ver o comentar directamente (antes ni eso). Es por este motivo que la red social se encuentra probando redactar desde el navegador o desde el escritorio.

Matt Navarra fue quien descubrió esta característica en prueba, quien tomó algunas capturas para mostrar su función. Facebook confirmó la misma, indicando que tiene conocimiento de que mucha gente accede a Instagram desde su computadora, y para mejorar esa experiencia, están probando el poder crear un post feed desde el navegador.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021