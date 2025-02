Instagram prueba un botón de “No me gusta” para comentarios

Instagram ha confirmado que está probando un nuevo botón de “No me gusta” que permitirá a los usuarios expresar su desacuerdo con comentarios irrelevantes o inapropiados en la plataforma. Esta función estará disponible tanto en publicaciones del Feed como en Reels.

Aunque el recuento de “No me gusta” no será visible para otros usuarios, la plataforma utilizará esta métrica para clasificar los comentarios y priorizar aquellos que generen mayor aceptación. Por el momento, el botón solo está disponible para un grupo selecto de usuarios, y no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento.

Adam Mosseri anuncia la nueva función en Threads

Adam Mosseri, director de Instagram, anunció a través de un hilo en Threads que la red social está probando una herramienta que permite a los usuarios expresar su desaprobación hacia comentarios de forma privada.

“Este botón ofrece una manera discreta de señalar que un comentario no es bien recibido”, explicó Mosseri. Aunque el número de “No me gusta” no será visible, la plataforma podría utilizar esta información para reorganizar los comentarios, moviendo aquellos con mayor desaprobación hacia la parte inferior de la sección.

El objetivo: mejorar la calidad de las interacciones

Según Mosseri, el objetivo principal de esta función es fomentar un ambiente más amigable en los comentarios de Instagram. El botón de “No me gusta” ya está disponible para algunos usuarios y aparece junto a los comentarios en publicaciones y Reels.

Esta herramienta recuerda al botón de downvote de Reddit, aunque Instagram ha optado por mantener la privacidad de los votos. Cabe destacar que YouTube implementó una función similar en su plataforma, pero decidió ocultar el recuento de “No me gusta” en los videos a finales de 2021.

Otras novedades en desarrollo

Además del botón de “No me gusta”, Instagram también estaría trabajando en la implementación de “Notas comunitarias”, una función que permitiría a los usuarios agregar contexto a las publicaciones.

Asimismo, la plataforma está desarrollando una aplicación de edición de video de alta calidad, diseñada para simplificar el proceso de captura y edición de contenido.

Estas actualizaciones reflejan el compromiso de Instagram por mejorar la experiencia de sus usuarios y mantener su posición como una de las redes sociales más populares del mundo.

Fuente: TechCrunch