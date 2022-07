Instagram no encuentra la fórmula para superar a TikTok, su más cercano rival, es por eso por lo que la empresa de Meta está buscando alternativas para atraer a más usuarios y así desbancar a sus competidores.

La red social de las imágenes y los videos comenzó a probar una nueva función donde ahora cada video publicado será calificado como un Reels. Según los desarrolladores el objetivo de dicho procedimiento es dar al material la oportunidad de obtener más espectadores, conectándose desde Instagram y Facebook al mismo tiempo.

Los Reels de Instagram se están volviendo muy populares, por lo que es una pena desperdiciar la oportunidad de aumentar la participación de los usuarios de la aplicación. La compañía afirma que simplificará y mejorará la experiencia de video dentro en la plataforma.

Instagram is now making EVERY video a Reel

h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022