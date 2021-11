Twitter, una de las redes sociales más populares del mundo pierde a su líder, Jack Dorsey anuncia que deja de ser CEO de la compañía después de 16 años en el cargo. Como no podía ser de otra manera, a través de la plataforma el ejecutivo compartió una captura de pantalla de un correo electrónico donde confirma lo dicho.

Ahora, el cargo cae en los hombros de Parag Agrawal, quien se desempeñó por más de diez años como como ingeniero de Twitter y fue clave para la decisión de nuevas funciones dentro de la compañía. El nuevo mandamás de la red social expresó su gratitud y enfatizó la colaboración en los próximos pasos de la empresa.

Por su parte, Dorsey deja a tras una plataforma que se ha convertido en uno de los espacios de discusión más importantes e influyentes en internet.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack?? (@jack) November 29, 2021