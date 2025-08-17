LinkedIn apuesta por un Mini Sudoku para motivar la conexión entre usuarios

LinkedIn sigue innovando para captar y retener la atención de sus 1,200 millones de usuarios en todo el mundo.

Ahora lo está haciendo con Mini Sudoku, un juego de lógica que toma la esencia del clásico Sudoku, pero lo adapta a la vida moderna. Mini Sudoku reduce la clásica cuadrícula de 9×9 a una más manejable de 6×6, logrando que completar el reto no tome más de dos o tres minutos.

El origen de Mini Sudoku y su diseño accesible

La idea surgió tras una reunión entre ejecutivos de LinkedIn y el famoso editor japonés Nikoli, pionero del Sudoku, en Tokio el año pasado. A esto se sumó la colaboración de Thomas Snyder, tricampeón mundial del Sudoku, quien ayudó a adaptar las reglas y la jugabilidad pensando en los usuarios de LinkedIn.

El objetivo fue claro: ofrecer una versión ágil y atractiva que se pudiera realizar entre reuniones o como breve pausa mental.

¿Cómo se juega Mini Sudoku?

El juego conserva las reglas clásicas: cada fila, columna y región debe contener los números del 1 al 6, sin repetir. La dificultad aumenta a lo largo de la semana, volviéndose más desafiante conforme avanzan los días.

LinkedIn diseñó varias versiones antes de escoger la actual, pensando en un reto que no sobrepase los tres minutos, perfecto para quienes buscan un momento de desconexión sin perder productividad.

Mini Sudoku también incluye funciones útiles como “notas” y sugerencias, haciéndolo accesible para novatos y jugadores experimentados por igual. Cada día, Thomas Snyder publica videos cortos con consejos y resoluciones para incentivar a la comunidad.

Entretenimiento que potencia la interacción en LinkedIn

La llegada de Mini Sudoku tiene un trasfondo estratégico: fomentar la interacción, extender el tiempo que las personas permanecen en la plataforma y desencadenar conversaciones entre colegas, amigos y familiares.

LinkedIn detectó que la mayoría de sus jugadores inicia el día jugando a las 7 a.m., y que la Generación Z encabeza el ranking de usuarios más activos.

La mecánica gamificada crea espacio para la competencia saludable. Se puede comparar resultados con conexiones y hasta surgirán desafíos en equipos de trabajo, transformando así las redes profesionales en un ambiente diferente.

Desde la integración de los juegos en la plataforma, LinkedIn ha mostrado resultados sorprendentes: el 86% de quienes juegan Mini Sudoku un día vuelven al siguiente y el 82% sigue activo una semana después.

Estas cifras evidencian que la apuesta por juegos rápidos y sencillos ha sido un acierto para la red profesional más grande del mundo.