Todos conocemos a alguien que ve una nota y la comparte solo por el título. El problema es que a veces los encabezados no son a veces ciertos de forma total o parcial. Es por eso que la app de Android de Twitter aconsejará leer antes de compartir.

En su estadística, Twitter encontró que con esta advertencia o consejo, el 40% de las personas que compartieron un contenido lo leyeronen y el 33% que la recompartieron también la leyeron, lo cual es bueno ya que a veces el título no puede dar más que una idea general y no todos los datos, por ejemplo de algún lanzamiento.

A veces las notas al final indican que el tema no es completamente válido en algunas partes o es falso, como cuando se lanza algún estreno solo para alguna zona, entonces para poder conversar en redes sociales y hasta fuera de estas, cuando la red social detecte que la persona va a compartir un contenido sin leerlo se lo va a recordar. También ayuda en el caso de hilos extensos para no perder la plática.

We shouldn’t have to say this, but you should read an article before you Tweet it. https://t.co/Apr9vZb2iI

So, we’ve been prompting some people to do exactly that. Here’s what we’ve learned so far. ??

— Twitter Comms (@TwitterComms) September 24, 2020