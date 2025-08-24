Max, la alternativa estatal rusa a WhatsApp, se instalará de manera obligatoria a partir de septiembre

A partir del 1 de septiembre, todos los teléfonos y tabletas vendidos en Rusia deberán incluir de fábrica la aplicación Max. Este software, desarrollado por la tecnológica estatal VK, ha sido catalogado como el gran contendiente local frente a WhatsApp.

La decisión viene acompañada de un comunicado oficial que señala la integración de Max con servicios gubernamentales, consolidando su papel como punto de acceso a trámites y recursos digitales en el país.

Estrategia de control digital en respuesta a las tensiones mundiales

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno ruso para reforzar su dominio sobre el entorno digital nacional. El contexto es de confrontación con Occidente, especialmente por la guerra en Ucrania.

Así, Moscú busca consolidar una infraestructura tecnológica propia que prescinda de servicios extranjeros y permita un mayor control de las comunicaciones y el flujo de información.

Según datos de Mediascope publicados en julio de 2025, WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería líder con 97.3 millones de usuarios, seguida por Telegram (90.8 millones) y VK Messenger (17.9 millones), otra herramienta de la misma empresa detrás de Max.

A pesar de estar en pruebas, Max ya suma 18 millones de descargas, pero aún queda por demostrar si podrá alcanzar la popularidad y la confianza de sus competidores.

Seguridad y privacidad: debate en torno a Max

El lanzamiento obligatorio de Max no ha estado libre de polémica. Diversos críticos advierten sobre el riesgo de vigilancia y monitoreo por parte del Estado.

Los medios estatales rusos sostienen que la app accede a menos datos personales que WhatsApp o Telegram y el Ministerio del Interior la defiende como una plataforma más segura frente a las alternativas extranjeras.

Sin embargo, ya se han reportado casos de fraude vinculados a Max, generando inquietudes entre los usuarios.

Restricciones a apps extranjeras y expansión de las plataformas locales

El gobierno también anunció que los dispositivos Apple vendidos en Rusia deberán incluir desde septiembre la tienda local RuStore, que ya está presente en terminales Android.

Además, a partir del 1 de enero, todos los televisores inteligentes deberán tener preinstalada Lime HD TV, una aplicación que ofrece canales estatales de manera gratuita. Estas acciones buscan reducir la dependencia de servicios internacionales y fortalecer el ecosistema digital ruso.

