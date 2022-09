Tener varias cuentas sociales y poder gestionarlas desde un mismo lugar es lo que todo profesional del marketing digital soñaría tener, y eso precisamente en lo que está trabajando Meta. La empresa de Mark Zuckerberg acaba de confirmar que integrará el Centro de cuentas en Facebook e Instagram.

¿Qué significa esto? Esto facilitará el cambio de una cuenta de Facebook a un perfil de Instagram y viceversa. El Centro de cuentas mostrará todos los perfiles que se han agregado y permitirá cambiar entre varios perfiles a placer. Esto facilita mucho el trabajo de las empresas que llevan cuentas de empresas, pero también el de aquellos que solo utilizan las plataformas como usuarios normales. En pocas palabras, Meta quiere ofrecer algo similar a Hootsuite.

We’re introducing new features that make it easier to create, switch between and get notified for multiple profiles on @facebook and @instagram.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 26, 2022