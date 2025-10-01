¿Facebook e Instagram sin publicidad? Sí, pero pagando una suscripción

Meta lanzará una suscripción sin anuncios para Facebook e Instagram en el Reino Unido por hasta $3.99 USD al mes, ofreciendo a los usuarios la opción de navegar sin publicidad a cambio de un pago mensual.

Esta medida responde a advertencias regulatorias sobre el uso de datos para anuncios personalizados y refleja la tensión entre reguladores europeos y británicos respecto a la privacidad digital.

Presentación de suscripción sin anuncios

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha anunciado que ofrecerá a los usuarios del Reino Unido la opción de pagar una suscripción para usar estas redes sociales sin publicidad.

La tarifa será de $2.99 USD mensuales para usuarios en la web y $3.99 USD para quienes acceden desde dispositivos móviles, si los usuarios vinculan sus cuentas, solo pagarán una cuota mensual combinada.

La empresa define esta opción como un servicio que da al público la alternativa de seguir usando las plataformas gratuitamente con anuncios personalizados o escoger el servicio de pago para eliminar la publicidad.

Contexto regulatorio y multas en Europa

La medida de Meta es similar al servicio que ya ofrece en la Unión Europea, pero esta práctica ha recibido sanciones regulatorias.

La Comisión Europea multó a Meta con 200 millones de euros por incumplir la Ley de Mercados Digitales, al no ofrecer una versión gratuita que utilizara menos datos personales para segmentar anuncios.

Este litigio refleja la creciente presión de las autoridades europeas para proteger la privacidad de los usuarios frente al uso intensivo de sus datos en publicidad personalizada.

Antecedentes judiciales y acuerdos

La introducción del servicio sin anuncios surgió luego de que Meta llegara a un acuerdo con Tanya O’Carroll, una activista de derechos humanos que había demandado a la compañía por violaciones de las leyes de protección de datos en Reino Unido.

Meta aceptó cesar el uso de sus datos para publicidad dirigida en el caso específico, y luego consideró ampliar esta opción a través de una suscripción.

