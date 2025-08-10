Instagram estrena la función “Repost”, comparte y amplía tu alcance

Meta ha introducido tres nuevas funciones en Instagram, destacando la llegada de “Repost”, una herramienta que permite a los usuarios compartir sus Reels y publicaciones favoritas directamente en su feed, otorgando crédito al creador original.

Esta función transforma la forma en que los usuarios interactúan con el contenido y ofrece ventajas claras para los creadores.

¿Qué es la función Repost de Instagram y cómo beneficia a los creadores?

Hasta ahora, las opciones para compartir contenido ajeno en Instagram se limitaban a añadirlo a las historias o enviarlo por mensajes directos.

Con la función Repost, el contenido compartido aparece en una pestaña dedicada llamada “Reposts” en el perfil del usuario, lo que facilita volver a verlo y hacer seguimiento. Esta pestaña funciona de manera similar a la de fotos etiquetadas.

Para los creadores, esta novedad es muy valiosa. Al compartir su contenido mediante Repost, su nombre de usuario queda visible y la publicación enlaza de regreso al post original.

Esto significa que su trabajo gana una exposición orgánica a audiencias nuevas que van más allá de sus seguidores habituales. En esencia, un repost es como una recomendación que amplía el alcance del contenido sin necesidad de una promoción pagada.

¿Cómo funciona la función Repost?

Debajo de cada Reel o publicación aparece un botón representado por dos flechas en forma de cuadrado.

Al pulsarlo, el usuario puede añadir un comentario o nota para acompañar el repost. Luego, el contenido reposted se muestra en la pestaña “Reposts” del perfil y en el feed de sus seguidores.

Esta herramienta permite compartir más fácilmente contenido educativo, divertido o inspirador, facilitando la difusión y el descubrimiento.

Otras novedades que Meta trae a Instagram

Además del Repost, Meta lanzó dos funciones adicionales. La primera es Instagram Map, una herramienta que ya se conocía en Snapchat y que permite a los usuarios compartir con un grupo selecto de amigos la última ubicación donde fueron vistos.

También pueden explorar publicaciones publicadas desde lugares interesantes en el mapa.

La tercera novedad es la página “Reels’ Friends”, que muestra contenido público con el que sus amigos han interactuado y ofrece recomendaciones basadas en “Blends” (mezclas) en las que el usuario participa.

Estas incorporaciones buscan fortalecer la interacción social y mejorar el descubrimiento de contenido dentro de Instagram, reforzando el papel de la plataforma como un espacio dinámico y conectado para sus usuarios.