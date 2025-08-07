WhatsApp permitirá chatear con quienes no tengan la app gracias a los chats con invitados

WhatsApp está trabajando en una función que tiene el potencial de cambiar la forma en que nos comunicamos a través de la app: los “chats con invitados”.

Esta característica permitirá a los usuarios iniciar conversaciones con personas que no tienen instalado WhatsApp en su dispositivo. Perfecta para conectar sin barreras técnicas, esta función está pensada para simplificar el contacto y abrir aún más el ecosistema de mensajería.

¿Qué son los chats con invitados en WhatsApp?

La propuesta de los “chats con invitados” consiste en invitar a una persona que no es usuaria de WhatsApp a conversar mediante un enlace único.

El invitado solo tendrá que abrir el enlace desde su navegador para comenzar el chat; no necesitará instalar la app ni crear una cuenta. Su funcionamiento recuerda a WhatsApp Web, con una interfaz ligera y fácil de usar.

¿Cómo funcionarán estos chats para usuarios invitados?

Cuando una persona quiera conversar con alguien ajeno a la plataforma, simplemente generará y compartirá el enlace directo. Al abrirlo, el invitado accederá a una sala de chat privada y segura donde podrá intercambiar mensajes de texto con el usuario de WhatsApp.

Esta comunicación se habilita solo para chats uno a uno, es decir, no se podrán crear grupos ni añadir a más participantes en estas sesiones.

La principal ventaja de los chats con invitados es la flexibilidad para comunicarse con cualquier persona, incluso si no desea instalar WhatsApp.

Esto resulta ideal en casos de contacto rápido, atención a clientes o mantener privacidad al evitar compartir números personales directamente. Además, la experiencia será simple y directa, al no requerir registros adicionales.

Limitaciones actuales: solo texto, sin multimedia ni llamadas

Por ahora, la función limitará la conversación solo al intercambio de mensajes de texto. No será posible compartir fotos, videos, GIFs, notas de voz, ni realizar llamadas de voz o video.

Esta decisión podría deberse a mantener una experiencia fluida y segura, especialmente para invitados ocasionales. Recordemos que se trata de una función en desarrollo, por lo que las capacidades podrían ampliarse en el futuro.

A pesar de ser accesible para personas fuera de la plataforma, WhatsApp planea que estos chats con invitados cuenten con cifrado de extremo a extremo.

Esto significa que solo los participantes en la conversación podrán leer lo que se escribe. WhatsApp tampoco podrá acceder al contenido, reforzando el compromiso de seguridad que la app ha mantenido en sus servicios.

Disponibilidad e integración con nuevas regulaciones

La nueva función fue descubierta en la versión beta para Android 2.25.22.13, aunque aún no hay fecha confirmada para su lanzamiento oficial. Se espera que primero llegue a quienes participan en el programa beta, para luego expandirse gradualmente.

Además, esta iniciativa coincide con otras pruebas de WhatsApp para permitir la gestión y conexión de chats con servicios de terceros, un movimiento alineado con las nuevas regulaciones europeas que exigen más apertura y flexibilidad en las apps de mensajería.