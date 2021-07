La red social Twitter anunció que ha comenzado a implementar una nueva versión completamente rediseñada de su cliente TweetDeck, en el que ha estado trabajando desde principios de año, y el cual vendrá con mejoras importantes, así como otras funciones.

La nueva versión de TweetDeck se está implementando en un número limitado de cuentas de personas seleccionadas al azar en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Sin embargo, a lo largo de los próximos días la renovada interfaz se irá implementando de manera más amplia en otros países, pero por lo pronto solo está disponible para un selecto grupo.

Starting today, we’re rolling out a preview of the new & improved version of TweetDeck to a limited number of accounts, with enhanced functionality that incorporates more of what you see on https://t.co/8FModRv1sl. pic.twitter.com/rX0WhSKgmI

— TweetDeck (@TweetDeck) July 20, 2021