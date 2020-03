Instagram lanza función “co-watch”y donaciones

Instagram ha lanzado nuevas funciones para aprovechar a la gente que está en cuarentena y tiene más tiempo para crear y compartir contenido, con la función “co-watch”.

La función co-watch permite compartir con amigos y familia navegar en conjunto. Para iniciar un videochat, se toca el icono de videochat en la bandeja de entrada de Direct o en una conversación de Direct existente. Luego, se toca el icono de foto en la esquina inferior izquierda de un videochat en curso para ver las fotos o los videos guardados, sugeridos o con Me gusta.

Además de esta función se agregó un sticker en una sección especial, para hacer donaciones para organizaciones que buscan apoyar diversas causas. Este sticker está disponible a nivel mundial. En una nueva sección sobre el COVID-19 se pueden identificar rápidamente organizaciones sin fines de lucro relevantes.

Las personas que busquen información relacionada con el coronavirus o COVID-19 en Instagram empezarán a ver un mensaje educativo que las dirigirá a recursos de la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de salud locales.

Se lanzarán nuevos stickers para que las personas puedan compartir información precisa sobre el COVID-19 en Stories. Estas nuevas funciones incluyen recordatorios sobre el lavado de manos, la distancia que debemos mantener de los demás y mucho más, y estarán disponibles en la cámara en los próximos días.

Durante las últimas semanas, se agregará en la parte superior del feed un aviso dirigido a los países afectados por el COVID-19, en el que se incluyen recursos confiables de organizaciones de salud especializadas. Asimismo, se destacarán los recursos de estas organizaciones cuando las personas ven hashtags relacionados.

Se eliminarán las cuentas sobre COVID-19 de las recomendaciones y están trabajando para eliminar contenido relacionado con la pandemia de la sección “Explorar”, a menos que lo haya publicado una organización de salud confiable. Asimismo, empezarán a bajar de nivel el contenido en Stories y el feed que los verificadores de datos externos hayan calificado como falso.

Esta medida se complementa con sus políticas actuales sobre información errónea. Si los verificadores de datos externos califican una publicación como falsa, la eliminamos de la sección “Explorar” y de las páginas de hashtags. También eliminaremos afirmaciones falsas o teorías de conspiración que las principales organizaciones de salud del mundo y autoridades sanitarias locales hayan marcado debido a su potencial para dañar a quienes creen en ellas.

Con información de Instagram

To give people more ways to give back at this time, we added a new COVID-19 section to our Donation sticker so people can quickly identify relevant nonprofits. We are also making the sticker available in other countries. pic.twitter.com/gtUg5wLQtq

— Instagram Comms (@InstagramComms) March 24, 2020