Optimiza WhatsApp, borra fotos y videos innecesarios de tu smartphone

Libera espacio y mantén tu teléfono al día

WhatsApp se ha convertido en la herramienta principal para mantenernos conectados con amigos y familiares. Gracias a sus funciones de llamadas, mensajes de texto y la facilidad para compartir audios, videos y fotos, es una aplicación indispensable.

Funciona sin problemas en los teléfonos Android y iPhone, e incluso puedes instalarla en tu computadora de escritorio o laptop. Sin embargo, tanta comodidad tiene su costo: el envío y la recepción constante de imágenes y videos pueden consumir rápidamente el almacenamiento de tu dispositivo.

Aunque puedes eliminar archivos multimedia conversación por conversación, sabemos que esto puede ser un proceso tedioso y poco práctico.

Accede a tu galería de medios y carpetas ocultas de WhatsApp

Existe una forma más eficiente de gestionar esos archivos. Puedes acceder directamente a tu galería de medios y a esas carpetas ocultas en tu teléfono para deshacerte de lo que ya no necesitas.

Y si utilizas WhatsApp en tu computadora, también hay un método para limpiar los datos que se guardan localmente. Aquí te explicamos cómo limpiar todo ese contenido.

Por defecto, a menos que hayas modificado tus ajustes de WhatsApp, todo el contenido multimedia que recibes se guarda automáticamente en la galería de tu teléfono, dentro de una carpeta específica de WhatsApp.

Abre la aplicación de Galería o Fotos en tu teléfono.

Busca las carpetas o álbumes de “WhatsApp Images” y “WhatsApp Video” . Si no las encuentras, es posible que estén ocultas; más adelante te mostraremos cómo acceder a ellas.

. Si no las encuentras, es posible que estén ocultas; más adelante te mostraremos cómo acceder a ellas. Selecciona las imágenes y videos que deseas eliminar y bórralos.

Considera eliminar también la carpeta “WhatsApp Animated Gifs”, que a menudo contiene archivos que no necesitas conservar en tu galería.

En la mayoría de los casos, será necesario vaciar la papelera de reciclaje para que los archivos se eliminen por completo.

Descubre cómo acceder a los archivos multimedia ocultos de WhatsApp

No todo el contenido que recibes en WhatsApp se guarda en la galería de tu teléfono, dependiendo de tus configuraciones. Esto no significa que las fotos y videos no estén en tu dispositivo; simplemente están ocultos y no son tan accesibles.

Así es como puedes acceder a todos tus archivos multimedia de WhatsApp, incluyendo esas fotos y videos ocultos:

Abre el explorador de archivos de tu teléfono.

Navega al almacenamiento interno de tu teléfono y busca las carpetas siguiendo esta ruta: Android > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

Verás una lista de todos los archivos multimedia de WhatsApp que has enviado y recibido: audios, documentos, stickers, notas de voz, GIFs, videos e imágenes.

Dentro de cada carpeta, encontrarás las subcarpetas “Private” y “Sent” . La carpeta “Private” guarda los medios de las conversaciones archivadas, mientras que “Sent” agrupa lo que has compartido. Estas subcarpetas están ocultas de la galería de tu teléfono, por lo que el explorador de archivos es tu mejor opción para acceder a ellas.

. La carpeta “Private” guarda los medios de las conversaciones archivadas, mientras que “Sent” agrupa lo que has compartido. Estas subcarpetas están ocultas de la galería de tu teléfono, por lo que el explorador de archivos es tu mejor opción para acceder a ellas. Selecciona y elimina los archivos que ya no quieras, y luego vacía la papelera.

¿Por qué limpiar tus archivos de WhatsApp?

La razón principal para limpiar tus archivos multimedia de WhatsApp, especialmente los de las carpetas ocultas que no son visibles en tu galería, es la capacidad de deshacerte de archivos inútiles que ocupan espacio valioso en tu teléfono.

Aunque WhatsApp comprime las imágenes, las copias de seguridad contienen estos archivos. Sincronizar tus copias de seguridad con Google Drive puede consumir espacio en la nube con datos que realmente no necesitas o no quieres conservar.

Si decides cambiar de dispositivo, estos archivos se restaurarán en tu nuevo teléfono, ocupando espacio innecesario.

Fuente: NewsBytesApp