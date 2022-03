Rusia continúa la guerra no solo con Ucrania, sino también con las redes sociales. Hace poco el gobierno ruso comandado por Vladimir Putin bloqueó el acceso a Facebook, y ahora se ha confirmado que hará lo propio con Instagram, por lo que los usuarios de aquel país ya no tendrán acceso a dicha aplicación.

El país afirma que la plataforma social está siendo utilizada para incitar la violencia contra el ejército y los ciudadanos rusos. Obviamente, esto representa una respuesta por parte de Moscú a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la OTAN.

A través de un comunicado se dio a conocer que el regulador ruso de comunicaciones y de medios, Roskomnadzor, controlará el acceso a nivel nacional de Instagram. Rusia alega que la red social más famosa del mundo había permitido formas de expresión política que normalmente violarían las reglas sobre el discurso violento.

Lots to highlight here, including: we’ve updated Community Help as a dedicated resource w/ info from the UN and Red Cross. It’ll show at the top of feed to people in Ukraine and those who’ve gone to neighboring countries. It’s also available globally at https://t.co/IoOqmGSh9I. https://t.co/UmROizsyal

— Andy Stone (@andymstone) March 9, 2022