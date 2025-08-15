Rusia bloquea parcialmente las llamadas en WhatsApp y Telegram por seguridad

Rusia ha anunciado restricciones parciales en las llamadas de voz realizadas a través de las aplicaciones WhatsApp y Telegram. Esta medida se justifica como parte de la lucha contra actividades delictivas, como fraudes y terrorismo, que según las autoridades se facilitan a través de estas plataformas de origen extranjero.

El ente regulador ruso Roskomnadzor informó que estas limitaciones estarán vigentes hasta que las aplicaciones cumplan con la legislación rusa, en especial en lo referente al intercambio de información con las fuerzas del orden.

Contexto de la disputa entre Rusia y plataformas extranjeras

Desde hace varios años, Moscú mantiene tensiones con plataformas tecnológicas internacionales en torno a temas de contenido y almacenamiento de datos.

Esta disputa se agudizó tras la guerra con Ucrania que comenzó en febrero de 2022, y forma parte de una estrategia más amplia del gobierno ruso para aumentar su control sobre el espacio digital nacional.

El presidente Vladimir Putin ha promovido activamente el desarrollo de una aplicación nacional de mensajería integrada con servicios gubernamentales, con el objetivo de consolidar lo que denomina soberanía digital y reducir la dependencia en servicios extranjeros.

Restricciones específicas y respuesta de las empresas

Las restricciones se enfocan en las llamadas de voz, sin afectar otras funcionalidades de WhatsApp y Telegram. Usuarios han reportado dificultades incluso para realizar videollamadas.

Roskomnadzor ha señalado que ambas plataformas han ignorado solicitudes reiteradas para impedir que sus servicios sean usados en actividades fraudulentas y terroristas.

Por su parte, Meta, propietaria de WhatsApp, ha declarado que su servicio ofrece comunicación privada y cifrada, y acusa a Rusia de intentar bloquearla para más de 100 millones de usuarios en el país.

Telegram ha enfatizado que combate activamente el uso indebido de su plataforma, incluyendo la eliminación diaria de millones de datos dañinos mediante herramientas de inteligencia artificial.

Requisitos para levantar las restricciones y proyecciones futuras

Para levantar las limitaciones, Whatsapp y Telegram deben abrir entidades legales en Rusia, cumplir plenamente con las leyes locales y cooperar con Roskomnadzor y las autoridades.

Legisladores rusos han expresado que WhatsApp podría eventualmente salir del mercado ruso, considerándolo una amenaza para la seguridad nacional.

Además, existe preocupación sobre la aplicación estatal en desarrollo, que podría monitorizar a sus usuarios, mientras se especula que el gobierno podría ralentizar el servicio de WhatsApp para incentivar la migración a su plataforma propia.

Fuente: EuroNews