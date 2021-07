Twitter continúa añadiendo nuevas características para ser de la red social y mejor plataforma y así ofrecer una mayor experiencia a sus usuarios. Después de que se diera a conocer la eliminación de los Fleets, la compañía ahora anuncia la llegada de los subtítulos.

La cuenta Twitter Support ha oficializado la introducción de los subtítulos en los tuits de voz, la función que permite compartir clips de audio breves con una duración de 140 segundos. Con esta nueva adición, las personas con discapacidad auditiva podrán acceder a la información de esta función.

El perfil de soporte de la compañía afirma que han tomado la retroalimentación y están haciendo el trabajo para añadir funciones que han sido solicitadas por los usuarios en los últimos meses. Para mejorar las funciones de accesibilidad, los subtítulos para los tweets de audio están disponibles a partir de hoy.

We took your feedback and we’re doing the work. To improve accessibility features, captions for voice Tweets are rolling out today.

Now when you record a voice Tweet, captions will automatically generate and appear. To view the captions on web, click the “CC” button. https://t.co/hrdI19Itu6 pic.twitter.com/pDlpOUgV6l

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2021