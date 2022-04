A través de un comunicado se ha confirmado que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre la difusión de material definido como abuso sexual infantil dentro de la popular plataforma de redes sociales y videos cortos TikTok.

El material sexual sobre niños se ha compartido en TikTok tanto en público como en privado, así lo informó el Financial Times. Asimismo, la plataforma se utiliza activamente para atraer a los niños al contacto, lo que puede conducir a un abuso posterior.

Los moderadores de la red social de videos cortos no se han mantenido al día con la gran cantidad de contenido subido al servicio, lo que resulta en material cuestionable que se muestra en público durante más tiempo. TikTok emplea a más de 10.000 moderadores en todo el mundo, pero eso parece no ser suficiente para impedir la distribución de material sensible.

El contenido también se obtiene y transfiere entre víctimas y abusadores a través de cuentas de usuario distribuyendo de forma privada material cuestionable solo a ellos mismos, para luego compartiendo la contraseña de la cuenta con otra persona o grupo.

TikTok se ha declarado al respecto, y ha comentado lo siguiente: