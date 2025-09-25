AplicacionesRedes Sociales

WhatsApp lanza traducción automática de mensajes en español y más idiomas

hace 6 horas

WhatsApp acaba de lanzar su esperada función de traducción de mensajes en tiempo real, diseñada para facilitar la comunicación entre personas de diferentes idiomas y culturas.

Esta novedad busca fortalecer la conexión entre los más de 3,000 millones de usuarios de la plataforma, permitiendo traducir fácilmente mensajes sin salir del chat y manteniendo la privacidad como un pilar fundamental.

Traducción instantánea al alcance de todos

La función permite traducir cualquier mensaje recibido, ya sea en chats individuales, grupos o canales. Tan solo se necesita mantener presionado el mensaje y seleccionar la opción “Traducir”.

Además, es posible guardar mensajes traducidos para consultarlos después, lo que aporta practicidad en contextos personales y profesionales.

Mientras la opción manual está disponible para todos, los usuarios de Android cuentan con la ventaja de poder activar la traducción automática para una conversación completa. Así, todos los mensajes entrantes se traducen instantáneamente.

En esta primera etapa, Android ofrece traducción en seis idiomas: español, inglés, hindi, portugués, ruso y árabe. Los usuarios de iPhone tendrán disponible la función en más de 19 idiomas, con planes de ampliar este catálogo progresivamente.

Privacidad, el valor diferencial de WhatsApp

Un aspecto destacado de la nueva función es la protección de la privacidad. WhatsApp desarrolló la traducción para que ocurra directamente en el dispositivo.

De este modo, ningún mensaje traducido sale del teléfono, ni Meta ni WhatsApp pueden acceder a su contenido, manteniendo así el estándar de confidencialidad que caracteriza al servicio.

Con la barrera del idioma fuera del camino, la función es especialmente relevante para México y América Latina, una región donde la diversidad lingüística es parte del día a día, desde comunidades indígenas hasta entornos laborales multiculturales.

La actualización puede mejorar la colaboración en empresas internacionales y hacer más incluyentes los grupos familiares y de amigos, acercando a las personas independientemente del idioma que hablen.

Fuente: WhatsApp

Etiquetas
hace 6 horas

Artículos relacionados

Avances en negociaciones para TikTok entre EE.UU. y China ¿Quién comprará esta app?

hace 1 semana

Reddit lanza suite de herramientas gratuitas para editores buscando atraer más medios

hace 2 semanas

Nepal vive una elección inédita en Discord tras protestas masivas contra la corrupción

hace 2 semanas

Instagram para iPad llega tras 15 años de espera, con pantalla dividida y pestaña Following

hace 3 semanas
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web