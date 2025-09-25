WhatsApp lanza traducción automática de mensajes en español y más idiomas

WhatsApp acaba de lanzar su esperada función de traducción de mensajes en tiempo real, diseñada para facilitar la comunicación entre personas de diferentes idiomas y culturas.

Esta novedad busca fortalecer la conexión entre los más de 3,000 millones de usuarios de la plataforma, permitiendo traducir fácilmente mensajes sin salir del chat y manteniendo la privacidad como un pilar fundamental.

Traducción instantánea al alcance de todos

La función permite traducir cualquier mensaje recibido, ya sea en chats individuales, grupos o canales. Tan solo se necesita mantener presionado el mensaje y seleccionar la opción “Traducir”.

Además, es posible guardar mensajes traducidos para consultarlos después, lo que aporta practicidad en contextos personales y profesionales.

Mientras la opción manual está disponible para todos, los usuarios de Android cuentan con la ventaja de poder activar la traducción automática para una conversación completa. Así, todos los mensajes entrantes se traducen instantáneamente.

En esta primera etapa, Android ofrece traducción en seis idiomas: español, inglés, hindi, portugués, ruso y árabe. Los usuarios de iPhone tendrán disponible la función en más de 19 idiomas, con planes de ampliar este catálogo progresivamente.

Privacidad, el valor diferencial de WhatsApp

Un aspecto destacado de la nueva función es la protección de la privacidad. WhatsApp desarrolló la traducción para que ocurra directamente en el dispositivo.

De este modo, ningún mensaje traducido sale del teléfono, ni Meta ni WhatsApp pueden acceder a su contenido, manteniendo así el estándar de confidencialidad que caracteriza al servicio.

Con la barrera del idioma fuera del camino, la función es especialmente relevante para México y América Latina, una región donde la diversidad lingüística es parte del día a día, desde comunidades indígenas hasta entornos laborales multiculturales.

La actualización puede mejorar la colaboración en empresas internacionales y hacer más incluyentes los grupos familiares y de amigos, acercando a las personas independientemente del idioma que hablen.

Fuente: WhatsApp