Trump firma orden ejecutiva contra Twitter y otras plataformas sociales

El Presidente de los Estados Unidos está enojado con Twitter, debido a que dos de sus opiniones relacionadas con las elecciones (donde por segunda vez es candidato), fueron marcadas como noticias falsas, por lo que ha firmado un decreto contra esta y otras redes sociales.

Donald Trump considera que Twitter, al marcas como noticias falsas dos de sus publicaciones (aunque tenían enlaces hacia los argumentos del motivo del porqué son falsas), dijo que le estaban obstruyendo su libertad de expresión e interfiriendo en la campaña electoral.

Como se sabe, Twitter cuenta con sistema que revisa la veracidad de los contenidos y los que no cumplen con sus requisitos, les agrega una advertencia de que son noticias falsas…en este caso relacionado con el sistema de votación por correo. Es por eso que pretende con una orden ejecutiva que ha firmado, “meter en cintura” a las redes sociales, empezando con Twitter.

Entre los lineamientos solicitados está la revisión de la sección 230 de la ley, que protege a las empresas que trabajan en la red, de la responsabilidad basada en los comentarios publicados por los usuarios de la plataforma. Este apartado que pretende cambiar, tienen un sentido contrario ya que siempre se le ha refutado la permeabilidad que le da a las grandes empresas transmitir discursos de odio y apoyo a las organizaciones terroristas. También pide la revisión de lo que se consideran como“prácticas injustas o engañosas” en Twitter y Facebook.

Otra parte de la solicitud es que la casa blanca debe ofrecer una herramienta para permitir a los usuarios quejarse de los sitios de las redes sociales que practican la censura, la cuales se enviarán al departamento justicia y a la comisión federal de comercio, para que dictamine si violan la ley. Todas esas quejan estarían disponibles de forma pública.

Para Trump, tanto Twitter como Facebook son imparciales al considerarlas “demócratas”. Por lo pronto es necesario que la FCC determine si las empresas de redes sociales están usando políticas engañosas y no siguiendo sus propias condiciones de servicio. Determinará su deben perder el amparo que les otorga la protección de esta sección.

Jack Dorsey, CEO de Twitter, mencionó en la página web de la red social que los tuits de Trump fueron marcados de esa forma porque hacen creer a las personas que no necesitan registrarse para obtener una boleta. Su intención fue conectar los puntos de las declaraciones en conflicto y mostrar la información en disputa para que las personas puedan juzgar por sí mismas.

Facebook ha decidido lavarse las manos para verse menos afectado, por lo que su CEO, Mark Zuckerberg, declaró que su red social no va a verificar las afirmaciones del presidente Trump, ni las de ningún otro político, ya que su red social no es el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice. Finalmente enunció que las empresas privadas, y “especialmente estas compañías de plataformas, no deberían asumir esa actitud”. Tal vez por eso mucha gente sigue creyendo teorías conspiracionales y memes, ya que Facebook por mas que le indiques que un contenido es falso, tiene que ser verdaderamente grave para que tome acciones, dejándolo con la sugerencia de “bloquea este contenido, este autor o esta página si no quieres ver más temas similares”.

Esta acción es más una reacción por una actitud inmadura por cuestionarlo, a pesar de que otros gobernadores y presidentes en su momento han pasado por lo mismo, por ser personalidades públicas.

Con información de Reuters y L.A. Times.