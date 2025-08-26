TikTok sigue en la mira, Trump extiende plazo para su venta en EE.UU.

La aplicación TikTok sigue enfrentando incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha confirmado que existen compradores nacionales interesados en adquirir las operaciones estadounidenses de la plataforma.

Además, no descarta extender el plazo para que ByteDance, empresa matriz de origen chino, se desprenda de estos activos, lo que añade nuevo suspenso a esta saga tecnológica.

La postura del gobierno ante la seguridad

Trump, durante una charla con reporteros, restó importancia a las preocupaciones bipartidistas acerca de la privacidad y seguridad nacional que rodean a TikTok.

Según sus declaraciones, el mandatario no ve estas inquietudes como prioritarias y señaló su apoyo a la plataforma, afirmando que es “fan de TikTok”. A pesar de ello, el gobierno sigue observando posibles situaciones de riesgo antes de tomar una decisión definitiva.

Extensión del plazo y negociaciones

Desde hace tiempo, la administración Trump ha pospuesto la fecha límite impuesta por una ley de 2024, la cual exigía a ByteDance vender las operaciones de TikTok antes del 19 de enero.

Recientemente, el periodo fue ampliado hasta el 17 de septiembre, lo que brinda más margen para negociar y evaluar ofertas. Esta medida permite que siga operando mientras las negociaciones avanzan y el contexto se aclara.

ByteDance y potenciales compradores estadounidenses

Si bien Trump aseguró contar con “compradores americanos muy importantes” interesados en adquirir TikTok, no dio nombres específicos de empresas o empresarios.

Este proceso de venta fue establecido por la legislación vigente, que exige la desinversión o avances concretos en este sentido por parte de ByteDance para evitar sanciones y cumplir con las normativas sobre privacidad y seguridad nacional.

La extensión del plazo ha generado controversia entre legisladores, quienes critican la demora del gobierno argumentando que no se está cumpliendo con la ley ni se atienden los retos de la seguridad nacional derivados de la influencia china sobre TikTok.

Esta discusión sigue abierta en el Congreso, con diversas posturas sobre el impacto real de la plataforma en la protección de datos y la soberanía digital de Estados Unidos.

Fuente: BBC