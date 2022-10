A través de un comunicado Twitter dio a conocer que está lanzando un aspecto completamente nuevo para los iconos utilizados en la plataforma. Más que nuevos iconos la red social usó líneas más gruesas para una experiencia más angular.

La compañía afirma que el objetivo era crear un conjunto cohesivo de íconos que tuvieran una forma y estilo audaces, pero identificables y un poco arriesgados.

We’re so excited to share this with you all, and we’ll be continuing to add to the set.

Which icons are your favorite so far? pic.twitter.com/y3Z37apdYu

— Twitter Design (@TwitterDesign) October 21, 2022