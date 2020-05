Twitter agrega alertas a los tuits con información inexacta de la pandemia 

Twitter sigue en su lucha contra las fake news relacionadas con la pandemia, por lo que en algunos tuits inexactos acerca del covid-19, se destacarán con etiquetas y mensajes de advertencia.

Las etiquetas ofrecerán enlaces con información de los riesgos que conlleva si no se elimina, pero que puede llevar a que lo malinterprete las personas. Dependiendo del daño y tipo de información, aparecerán advertencias para indicar que se tiene un conflicto con la guía de los expertos en salud pública antes de que sean visto por los usuarios.

Estas etiquetas aparecerán en curas falsas, teorías conspirativas o redes 5G.

Estas etiquetas llevan a una página externa o una principal con información adicional, confiable. No se aplicará en datos no confirmados cuando se comparten pero si en los que sean compartidos como hechos. Ejemplo de esto fue la eliminación de tuits que pedían no respetar la sana distancia. Es por eso que se usarán sistemas internos de monitoreo en socios confiables, como organizaciones no gubernamentales, para identificar tales contenidos.

Con información de Venture Beat