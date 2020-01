Twitter lanza actualización que corrige bug en Android

Ayer Twitter para Android había lanzado una actualización pero esta vino con un error que hacía que se cierre al abrirla. Si la descargaste ahora puedes aplicar la nueva versión corregida.

De una forma totalmente rápida, Twitter lanzó en minutos el mismo día la actualización que reparaba dicho error, por lo quesi no la actualizaste ahora podrás bajar la versión (8.28.2) que funciona de forma regular.

The Android app has now been fixed. The latest version (8.28.2) should no longer crash on launch –– you’re good to go ahead and update when it becomes available for you. Thanks for your patience.

— Twitter Support (@TwitterSupport) 22 de enero de 2020