Hace unos días se comentaba que Twitter lanzaría el servicio de suscripción “Twitter Blue”. Este ha quedado ya confirmado, así como que Spaces ya se podrá usar desde la versión web.

Twitter Blue es un servicio de suscripción que desbloquea funciones adicionales al servicio regular, como temas en diversos colores e íconos en la app para iOS.

Esto quedó confirmado en la app para iOS dentro de la App Store, al mencionar que cuenta con compras dentro de la misma para “Twitter Blue”, el cual costará $2.99 USD en Estados Unidos.

Aunque por ahora no está disponible, los usuarios podrían cambiar el color de la app a amarillo, rojo, morado, naranja y verde. El ícono igual podría cambiar al color rosado, morado, verde, naranja, negro y azul más otro con barras azules y moradas.

Entre los beneficios más útiles estarían poder organizar los contenidos en diferentes colecciones, poder deshacer los tuits enviados, tener acceso al modo de lectura.

Por ahora se desconoce la fecha en que Twitter dará a conocer este servicio. Esto es aparte de Super Follow, en donde se paga por acceder a tuits, y contenidos exclusivos de los creadores o las propinas que se le dan en sus perfiles o espacios en vivo.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store

For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer ?

Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons

Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021