Hace unos días Twitter dio a conocer que próximamente va a dar a conocer una función llamada Super Follows, para que los usuarios tengan acceso a contenido adicional de sus creadores favoritos.

Twitter también va a crear una opción que permita formar grupos de acuerdo con temas de interés. Ambos cambios son básicamente una respuesta a opciones que aparecen en la competencia, como Instagram.

Super Follows será una opción de pago, que dará acceso a más tuits adicionales, acceso al grupo de la comunidad, suscripciones a listas de correo o badges. En un mockup oficial se ve el precio de $4.99 USD mensuales por recibir tales beneficios a cambio de la suscripción.

Parece que las redes sociales ahora son más redes comerciales al incorporar métodos de pago directo. Un ejemplo exitoso en el ramo es Patreon y YouTube, sobre todo en videos o conciertos exclusivos.

Communities es otra característica que recuerda a los grupos de Facebook, donde se pueden unir y crear de acuerdo con temas específicos. Se desconoce cuando estarán disponibles ambos.

Finalmente una muy acertada característica será agrega en las opciones de seguridad, el modo Safety para evitar conducta abusiva o de odio, en donde los usuarios serán informados y bloqueará las cuentas que rompan su regla de no usar lenguaje ofensivo y de odio, cuando se tenga habilitada esta opción. Dichas personas no podrán acceder a la cuenta atacada por una semana y sus respuestas no tendrán mucha visibilidad.

Con información de Twitter