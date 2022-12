La red social propiedad de Elon Musk, sí, nos referimos a Twitter, está lanzando una nueva herramienta que será de mucha utilidad para los expertos en marketing y los usuarios en general, con la cual podrán saber el alcance que tienen sus tweets.

La plataforma ha puesto a disposición de los usuarios una herramienta que permite consultar el número total de visualizaciones de cada tweet. Como ya mencionamos, esta función debería funcionar a la perfección para los creadores de contenido para consultar estadísticas en tiempo real y el alcance en general que tienen sus publicaciones.

Looks like the view counter is already showing on some tweets in the Android app pic.twitter.com/jGSpahPhmD

— Zac Bowden (@zacbowden) December 22, 2022