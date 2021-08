Después de un largo periodo en el que lo usuarios no podían verificar su cuenta en Twitter, la compañía abrió nuevamente el proceso de verificación, esto sucedió hace unos meses. Sin embargo, la red social una vez más ha dejado de aceptar temporalmente nuevas aplicaciones de verificación de los usuarios.

Esta última pausa se produce después de que la compañía abriera brevemente el proceso al público en mayo pasado y posteriormente lo cerrara unos días después. A través de la red social, la cuenta Twitter Verified informó que han pausado temporalmente la implementación del acceso para solicitar la verificación para que puedan realizar mejoras en el proceso de solicitud y revisión.

Por lo que aquellos usuarios que han estado esperando la verificación de su cuenta, tardarán en tener una respuesta. La compañía afirma que quiere hacer las cosas bien, y agradece la paciencia.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.

For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.

— Twitter Verified (@verified) August 13, 2021