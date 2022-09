Todo parece indicar que la red social por excelencia, Twitter, está probando una nueva interfaz de usuario en los mensajes directos que será exclusiva de los teléfonos Android, al menos así lo ha reportado Max Jambor, un leaker de buena reputación en el ecosistema de Samsung.

El nuevo diseño parece adoptar el lenguaje Material You, con un cuadro de texto en una fila independiente. Hay elementos redondeados donde estarán presentes los iconos de búsqueda de GIF y los botones de envío.

Twitter Messages now have a different look on Android! (Left: old, right: new) pic.twitter.com/eWKN5sMBgT

— Max Jambor (@MaxJmb) September 29, 2022