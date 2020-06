Versión web de twitter permite programar tus tuits

Twitter ha sido de las pocas redes sociales que se ha tardado en incluir cambios que la hagan funcional. El más reciente de estos permite por fin programar o guardar las publicaciones que no desean hacer en ese momento.

Finalmente podrás hacer borrador en la versión web de la red social, pero estos cambios no van aparecer en la app móvil. De esta forma se evitará usar apps de terceros. Lo que no puedes es programar con más de 18 meses.

Para hacer uso de esta función, solo tienes que tocar en el ícono del calendario, seleccionar fecha y hora.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020