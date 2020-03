Google y Facebook ofrecerán la ubicación de los equipos para detectar grandes audiencias

En todos los países en donde hay emergencia por el Coronavirus, se tiene implementado desde la etapa 2, evitar las multitudes. En México, como medida preventiva también ya no se hacen evento deportivos, culturales o de cualquier otra índole… pero aún hay gente en diversos países que siguen reuniéndose a pesar de las restricciones de movilidad. Facebook y Google unen esfuerzos para localizarlos.

Según informa The Washington Post, el gobierno de ese país está en pláticas con Facebook, Google y otras empresas tecnológicas para usar la ubicación de los smartphones para detectarlos… pero más que nada para detectar si se están cumpliendo la distancia de seguridad social.

De esta forma se podría arrestar a las personas que no cumplen con esta medida. No se darían a conocer los datos de estas personas. La red social no ha confirmado ni negado la información. Google tampoco confirmó dicha información pero dio a conocer que está tomando medida para rastrear los datos, para que se evite el contagio…todo con datos anónimos.

De esta forma se podría ayudar a los investigadores y científicas para mejorar el entendimiento de cómo se dispersa y transmite.

Con información de WashingtonPost