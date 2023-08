WhatsApp prepara más cambios para la versión de iPhone

WhatsApp es, indiscutiblemente, la aplicación líder en mensajería instantánea. Su popularidad es abrumadora, lo que dificulta eludir su presencia. Aunque históricamente ha estado rezagada respecto a sus competidores en términos de funcionalidades, en las últimas semanas, Meta ha dado un giro y ha mostrado un renovado interés en la plataforma.

WhatsApp se sigue reinventando

En una reciente actualización de la aplicación, se han realizado cambios significativos en su interfaz, lo que ha generado un notable impacto en la experiencia del usuario.

Tras la más reciente actualización de WhatsApp, no todos los usuarios están experimentando los cambios en la interfaz; sin embargo, un gran número de ellos sí han podido apreciar las novedades introducidas por Meta en la plataforma.

Entre estas modificaciones, se destacan los cambios en los menús al realizar acciones en chats específicos. Estos ajustes dan un atisbo de los planes que Meta tiene para WhatsApp y muestran su esfuerzo por mejorar la experiencia del usuario en la aplicación.

Novedades en la interfaz de WhatsApp

Como mencionamos anteriormente, los cambios de interfaz se manifiestan en forma de nuevos menús emergentes que aparecen en situaciones como cuando se desea silenciar las notificaciones de un chat específico.

Esta evolución en el diseño muestra el esfuerzo de WhatsApp en mejorar la experiencia del usuario y adelanta los cambios que llegarán próximamente.

Aparte del cambio de interfaz, se han introducido otras características que hacen que la experiencia del usuario sea aún más enriquecedora.

Cambios para destacar

Transferencia sencilla de historial: Ahora, puedes transferir fácilmente el historial de chats de un dispositivo a otro accediendo a Ajustes > Chats > Transferir chats. Esta función brinda una solución práctica para aquellos que cambian de teléfono y desean mantener su historial de conversaciones intacto. Mejora en el apartado de stickers: Los stickers son una forma divertida de comunicarse, y ahora WhatsApp ha optimizado la experiencia de navegación en el apartado de stickers, facilitando la búsqueda y selección de los adhesivos más creativos. Video llamadas en horizontal: Buenas noticias para los usuarios de iPhone que prefieren hacer video llamadas en posición horizontal. Ahora, con la última actualización, podrás realizar video llamadas con tu iPhone en este formato, brindándote una visualización más amplia y cómoda durante las videollamadas. Silenciar llamadas de números desconocidos: En WhatsApp, la privacidad es importante. Por eso, han agregado la opción de silenciar las llamadas de números desconocidos desde Ajustes > Privacidad > Llamadas. Esto te permitirá gestionar mejor quién puede contactarte y evitar interrupciones no deseadas.

Despliegue paulatino

Con todas estas innovaciones, WhatsApp continúa esforzándose por ofrecer una experiencia de usuario más completa y satisfactoria para sus millones de usuarios en todo el mundo.

Si todavía no has notado los pequeños cambios en la interfaz de WhatsApp, no te preocupes. La compañía ha confirmado que estas actualizaciones se implementan de manera progresiva, lo que significa que solo deberás tener un poco de paciencia.