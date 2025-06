X estrena XChat mensajería con voz y video cifrado al estilo Blockchain

La plataforma X, antes conocida como Twitter y ahora bajo la batuta de Elon Musk, acaba de lanzar XChat, su propio servicio de mensajería instantánea.

Esta nueva herramienta busca competir en un terreno dominado por gigantes, ofreciendo llamadas de voz, videollamadas y el envío de contenido multimedia como fotografías, GIFs y mensajes de audio.

XChat ha comenzado su implementación a nivel mundial, llegando primero a las versiones móviles de la red social. Un dato interesante para los entusiastas de la tecnología es que está construida sobre la arquitectura de programación Rust.

Además, el propio Musk ha destacado que incorpora un sistema de cifrado “estilo Bitcoin”, prometiendo un alto nivel de seguridad para las conversaciones.

Fue el mismo Elon Musk quien, durante el fin de semana y a través de sus canales sociales, dio a conocer la noticia. Según el magnate, XChat no solo permitirá enviar mensajes que pueden desaparecer (efímeros) y compartir una amplia gama de archivos, sino también establecer comunicaciones fluidas mediante audio y video.

Se suman a esto la posibilidad de crear chats grupales, grabar notas de voz y reaccionar a los mensajes con emojis, funcionalidades ya populares en otras plataformas.

La seguridad es un pilar en XChat, que utiliza un sistema de criptografía de clave pública. Esta tecnología, fundamental en redes blockchain como la de Bitcoin, asigna a cada usuario un par de claves: una pública, que se puede compartir sin riesgo, y una privada, que debe mantenerse secreta.

Los mensajes se encriptan usando la clave pública del destinatario, asegurando que solo él o ella pueda descifrarlos, incluso si alguien intercepta la transmisión.

Por ahora, la experiencia completa de XChat se encuentra disponible principalmente en las aplicaciones móviles de X.

La buena noticia es que tanto usuarios con suscripciones de pago como aquellos con cuentas gratuitas pueden acceder, aunque estos últimos encontrarán ciertas limitaciones. Para explorar XChat, simplemente dirígete a la sección de mensajes directos de la app y comienza a interactuar con las nuevas opciones.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.

This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025